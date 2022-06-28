«الوزراء» يوافق على 7 قرارات اليوم.. بينها إنشاء جامعات جديدة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موافقته على 7 قرارات جديدة، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعة المصرية في العلمين

ونص مشروع القرار، على أن تضم الجامعة كليات: «طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، الإدارة والعلوم السياسية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية»، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما نظم مشروع القرار، مهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها بدقة، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضا الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية.

ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، وهي: «الدراسات القانونية، الطب البيطري، الدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض»، بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب.

الجامعة المصرية الصينية

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013، بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.

ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي: الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية «القانون والإنسانيات»، تخصصات: القانون الدولي، العقود الدولية، التحكيم الدولي، وتكون الدراسة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

جامعة بنها الأهلية في العبور

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، فضلا عن كونها لا تهدف إلى الربح.

ونص مشروع القرار، على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

كما نظم مشروع القرار، مهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها بدقة، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة، وشروط منحها.

منطقة استثمارية في الشرقية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص 105.18 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التي تعتمد على منتجات الأراضي الزراعية المحيطة، مثل مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المُتخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19/6/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لـ36 مشروعا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

محطة شمسية في المطاهرة بالمنيا

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض إقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص.