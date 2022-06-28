تحرك سريع من وزارة الرياضة.. والد علي زين يكشف تطورات «أزمة التجاهل»

كشف المستشار زين الهواري، والد علي زين، لاعب برشلونة الإسباني ومنتخب مصر لكرة اليد، تفاصيل الأزمة التي اشتعلت منذ أمس، بعد تجاهل استقبال اللاعب في المطار من قبل المسئولين، رغم إنجازه التاريخي بالتتويج بالخماسية مع الفريق الكتالوني، آخرها دوري أبطال أوروبا.

إحباط علي زين

وقال «الهواري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «نجلي شعر بالإحباط، خاصةً أنهم تواصلوا معه للتنسيق حول موعد وصوله، لكنه تفاجأ بعدم وجود أي استعدادات لاستقباله كما قالوا له».

أضاف والد اللاعب علي زين: «وزارة الرياضة تواصلت مع علي، خلال الساعات الماضية، وجرى تنظيم تكريم له قبل سفره إلى الجزائر، للانضمام لبعثة منتخب اليد ظهر اليوم».

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