كيفية تقسيم الأضحية شرعا.. «الإفتاء» توضح مع اقتراب عيد الأضحى 2022

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً عن كيفية تقسيم الأضحية شرعاً وهل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس، وقد أجاب على السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر موقع دار الإفتاء.

كيفية تقسيم الاضحية شرعاً

وبخصوص كيفية تقسيم الاضحية شرعاً قال الدكتور علي جمعة إن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى»، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده.

كيفية التصرف في الأضحية

وواصل جمعة حديثه عن كيفية تقسيم الاضحية شرعاً قائلا: وبيَّن الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وأكد المفتي السابق بخصوص كيفية تقسيم الاضحية شرعاً على أن ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها.

حكم الأضحية المنذورة

وبعيدا عن كيفية تقسيم الاضحية شرعاً، فقد أوضح جمعة أن الأضحية المنذورة فله أن يأكل منها، ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبًا، وقال القاضي من الحنابلة بأن الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه له الأكل منها؛ لأن النذر يُحْمَل على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم.