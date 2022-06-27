هل يجوز للمرأة ذبح الأضحية في العيد؟ دار الإفتاء توضح «فيديو»

أعلنت دار الإفتاء المصرية جواز قيام المرأة بذبح الأضحية، وأوضحت شروط ذبح الأضحية بالنسبة للمرأة، بعدما تلقت سؤالا بخصوص حكم ذبح المرأة للأضاحي، وأشارت الدار إلى أنه لا يوجد حرج في ذبح المرأة لأضحية العيد، ولا مانع من ذلك من الناحية الشرعية، وهي والرجل في شأن الذبح سواء.

شروط ذبح المرأة للأضاحي

وبخصوص شروط ذبح المرأة الأضاحي، أشارت الدار إلى أنه لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة، وذبح الأضاحي بيدها، مؤكدة أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة طالما توفرت فيها الشروط والتي تشمل الآتي:

1- أن تكون المرأة عاقلة.

2- بلغت سن التكليف الشرعي.

3- تعرف شروط ذبح الأضحية.

هل يجوز للحائض ذبح الأضحية

وعن موضوع شروط ذبح المرأة للأضاحي، نشرت دار الإفتاء مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، للرد على سؤال هل يجوز للحائض أن تساعد في ذبح الأضحية؟

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض ذبح الأضاحي وأن تساعد في الذبح، وأضافت أنه يحرم بالحيض نحو 9 أشياء هي «قراءة القرآن، مس المصحف، وحمله، والصلاة، والطواف، والصيام، والعلاقة الزوجية، دخول المسجد، والمكث فيه أي الإقامة في المسجد»، أما غير ذلك لا توجد أي مشكلة في قيامها بالذبح.

ذبح الأضحية بالآلة الكهربائية

وفي فتوى أخرى بخصوص ذبح الاضحية بالآلة الكهربائية، قالت دار الإفتاء إنه إذا كان الذابح، وهو القائم على الآلة المستخدمة في الذبح، مسلمًا أو من أهل الكتاب، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، أمَّا إن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها.