حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بخصوص توقعاتها اليومية لمولود برج الأسد، بضرورة الحذر وأن تتروى اليوم على الصعيد المهني، وتدرس مشاريعك بشكل جيد قبل اتخاذ أي قرارت، ولا داعي لخوض أي مغامرات مالية اليوم، كما ينبغي عليك التروي والتزام الهدوء على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولا يجب أن تتعجل في اتخاذ أي قرارات اليوم قد تؤثر على علاقاتك المستقبلية مع شريك حياتك أو من تحب، لهذا يجب أن تفكر بشكل متوازن اليوم قبل اتخاذ قرارات هامة أو مصيرية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود الأسد، بضروة التروي والتأني والصبر في قرارتك اليوم، نظرًا لأن القمر الجديد في منزلك الثاني عشر، وهذا يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك وقرارتك الجديدة على الصعيد الاجتماعي، وألا تعلن أيضًا عن أخبارك الخاصة لأي من المحطين بك.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تحذرك عبير فؤاد خبيرة الفلك، من أن الوضع الفلكي دقيقًا جدًا بالنسبة لمولود برج الأسد اليوم، إذ إنك تميل اليوم للانعزال قليلًا، لهذا يجب أن تستغل تلك الفترة كي تحدد بهدوء اتجاهاتك المقبلة ومشروعاتك المستقبلية في العمل، وتحديد أهدافك وما الذي تسعى لتحقيقه في حياتك المهنية، كما ينصحك الفلك اليوم بضرروة أن تهتم بالصحة والسلامة والحرص والانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم.