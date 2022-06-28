حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يتميز بالكرم والسخاء، ويتعاطف بشكل كبير مع من حوله، ما يجعل إحساسه المرهف يجعله يقع في مشكلات عديدة، ويحاول العديد من الأشخاص حوله، استغلاله في مواقف كثيرة.

وأبرز عيوب برج الحوت الكسل الشديد فهو يكره القيام بأي نشاط بدني فهو متهور بدرجة كبيرة وانفعالي ودائما ما يتخذ قرارات سريعة وفي الغالب يندم عليها لأنه لا يدرسها جيدا ولا يدرس الأمور التي تحدث بعد ذلك.

ومن ناحية الحب فمولود برج الحوت يحب من كل قلبه ويكره أن يكون شريك حياته لا يقدره أو يقول له أمور رومانسية، ويجعله ذلك رومانسي بدرجة كبيرة ويسامح حبيبه في مواقف عديدة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي، والوقت مناسب لإدارة أعمال بفاعلية كبيرة تجعلك تشعر بالسعادة، وتحقق نجاح كبير في حياتك المهنية يجعلك تترقى في درجات وظيفية أعلى وتصل لأعلى المستويات وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يجب أن تقوم بواجبك نحو الأهل والأحباب، حيث أن القيام بعكس ذلك قد يجعلك تقع في مشكلا تعديدة وفق حظك اليم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت