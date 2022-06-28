حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء يعشق الاستقلالية والاعتماد على الذات، فهو غير قادر على الاعتماد على الآخرين، لذلك يحاول دائمًا الخروج إلى سوق العمل في وقت مبكر، كما أنه من الشخصيات المحبة للمساعدة سواء للغريب أو القريب، كما أنه متواضعا مع الجميع مهما وصل لأعلى المناصب القيادية أو المهنية، لكنه مشكلته رغم بساطته إنه لا يقرب منه إلا عددا قليلا جدًا من أصدقائه.

وفي السطور التالية، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج العذراء المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء بالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، إن الوضع الفلكي دقيقا ما يجعلك تميل للعصبية، ولا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

مشاهير برج العذراء

يميل مواليد برج العذراء إلي الحلول غير التقليدية والمبتكرة، خاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بالعمل ومهنتهم اليومية، لذلك ينجح في الترقي بفضل حبه للمجازفة، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.