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عاجل.. الخميس 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر مع استمرار الامتحانات في موعدها

كتب:

محمد مجدي
02:56 م | الجمعة 24 يونيو 2022
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2280 لسنة 2022، وعليه أن يكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.