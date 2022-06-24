عاجل.. الخميس 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر مع استمرار الامتحانات في موعدها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2280 لسنة 2022، وعليه أن يكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي: