وزير التعليم العالي: موازنة الوزارة زادت بنسبة 80% خلال عامين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المشروعات القومية التي نفذتها الدولة من الموازنة المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شاهدة على الاهتمام بهذا المجال، وما تنفذه الدولة خاصة في مجال الجامعات الحكومية.

مشروعات التعليم في مصر

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 2020 كانت نحو 47 مليار جنيه، وفي العام 2022، وصلنا إلى 85.7 مليار جنيه، ما يوضح زيادة حجم الموازنة بنسبة 80%.

وتابع «عبدالغفار»، أنّ الدولة نفذت مشروعات كثيرة في مجال الجامعات التكنولوجية والحكومية والخاصة والأهلية، حيث جرى تنفيذ 902 مشروع في المجالات التعليمية كافة، بتكلفة تصل لنحو 179.5 مليار جنيه، موضحا أنّها مشروعات علاجية وطلابية وبحثية وإنشاءات.

زيادة عدد الكليات الحكومية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «عدد الكليات في الجامعات الحكومية، ارتفع من 392 إلى 516 كلية في السنوات القليلة الماضية، وزاد عدد البرامج داخل الجامعات الحكومية من 118 لـ389 برنامجا».