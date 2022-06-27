انطلاق دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية برعاية وزير التعليم العالي

تنظم الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضي للجامعات، دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية خلال الفترة من 26-28 يونيو الحالي، بمقر الاتحاد، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الرياضيين بمختلف تخصصاتهم، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

رفع الكفاءة البدنية والرياضية لطلاب الجامعات

من جانبه، أكد الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أنّ الدورة تأتي في إطار خطة الاتحاد لرفع كفاءة مديري الرياضة في الجامعات المصرية وزيادة خبرتهم، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية خاصة، والرياضة المصرية بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الكفاءة البدنية والرياضية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية.

المحاضرات الرياضية

يذكر أنّ الدورة تضم عددًا من المحاضرات، منها «التنظيمات الرياضية الجامعية المحلية والدولية، إدارة برامج وخطط ومشروعات الرياضة الجامعية، الإعلام والإعلان الرياضي بالجامعات، إدارة المال في الرياضة الجامعية، تطبيقات التسويق والرعاية في الرياضة الجامعية، وإدارة المنشآت والاستثمار الرياضي بالجامعات»، كما ستقام ورشة عمل على هامش الدورة، تحت عنوان «مناقشة الخطط والموازنات والبرامج للأنشطة الرياضية بالجامعات».

وتُقام الدورة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور حازم الروبي، مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة بالاتحاد الرياضي للجامعات.