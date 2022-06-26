وزير التعليم العالي سابقا: إنجازات الرئيس السيسي لم تحدث طيلة 50 عاما

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي سابقا، إن ما حدث خلال الـ9 سنوات الماضية من إنجازات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يحدث في مصر طيلة 50 عاما سبقت، وهو ما يعد إعجازا وإنجازا بما تحمله الكلمتان من معانٍ عدة.

خالد: حدثت ثورة تشريعية في المجال الصحي

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك ثورة حقيقية قد حدثت في التشريعات المصرية كافة، خاصة في المجال الطبي وتطوير القطاع الطبي كافة، «كل دي تم العمل فيها وتغيير نظم ولوائح كثيرة كانت حاكمة الموضوع، ودي ثورة تشريعية في المجال الصحي».

خالد: التأمين الصحي هو الأساس لأي دولة تسعى لتطوير الصحة

واستطرد: «التأمين الصحي هو الأساس لأي دولة تسعى لتطوير الصحة الخاصة بمواطنيها، وبدأت تلك التجربة في محافظة بورسعيد حتى تصل إلى كل المحافظات المصرية، أما وعن الأطباء فقد تم تطوير نظم التعليم والشهادات الخاصة بهم، وخلال الفترة المقبلة هيكون في تلك النقاط اهتمام أكبر».

وأوضح أنه وبالنسبة للمستشفيات فقد تم تطويرها، ومع إنشاء هيئة الدواء الموحد جرى توفير كل المستلزمات الطبية التي كانت تريدها كل المستشفيات، وهي إحدى الأفكار الناجحة، والتي جرى تطبيقها من قبل القيادة السياسية، «توطين صناعة اللقاحات وإنشاء مدينة الدواء المصرية أبرز نجاحات الدولة المصرية في القطاع الصحي».

وتابع: «مبادرة فيروس سي منعت انتشار فيروس سي وحمت الكثير من المواطنين عبر علاج مجاني لهم كافة، حيث إن العلاج يساعد على منع حدوث سرطان الكبد والذي كان فيما قبيل إطلاق المبادرة رقم 1 في مصر، كما وأن مبادرة علاج سرطان الثدي يعتمد في البداية على الوقاية ونشر الوعي الصحي، والاكتشاف المبكر بيقلل من تكلفة العلاج».