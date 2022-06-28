«الصحة»: عيادات البعثة المصرية تعمل يوميا على مدار الـ24 ساعة للحجاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء عمل البعثة الطبية المصرية للحج، وتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة تعمل يوميا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

توعية الحجاج بالإجراءات الوقائية

وصرح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية، بأن توعية الحجاج بدأت مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.

ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج

وأضاف «قنديل»، أنّ البعثة نظمت عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات تتضمن كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، وتأكيد ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.