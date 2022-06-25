«التضامن»: استمرار سفر الحجاج المصريين إلى السعودية حتى 2 يوليو

كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، عن تفاصيل وصول أول بعثة للحج للمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن بعثة الحج هذا العام لها طبيعة خاصة، بسبب توقف الحج لمدة عامين ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

استعدادات الحكومة المصرية لموسم الحج

وأوضح «عبدالموجود» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحكومة المصرية بدأت التجهيز والتنسيق والإعداد لموسم الحج، بعد قرار السعودية باستقبال حجاج الخارج، مشددًا على وجود تنسيق كامل بين وزارات السياحة والتضامن والصحة والداخلية والأوقاف بشأن تقديم أفضل الخدمات للحاج المصري، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والمحافظة عليها.

20 ألف حاج العام الحالي

وأشار إلى أن عدد الحجاج المصريين 20 ألف حاج، لافتًا أن هذا العدد هو 25% من حصة مصر قبل جائحة كورونا، إذ كانت حصة مصر 78 ألفًا، مشددًا على أن كل بعثة نظمت إجراءاتها لتقديم أفضل الخدمات.

ولفت إلى أن الأمس شهد بداية جسر نقل الحجاج، مشيرًا إلى أن أول فوج وصل للمدينة المنورة من حجاج القرعة، مؤكدًا وجود بعثة مصرية لاستقبالهم في الأراضي الحجازية وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وطمأن عبدالموجود أهالي الحجاج بأنهم جرى تسكينهم في الفنادق وأن الأمور تسير وفق للمخطط والاستعدادات لأداء فريضة الحج، لافتًا إلى أن الأفواج مستمرة حتى يوم 2 يوليو القادم.