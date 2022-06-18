خطة تأمين الحجاج المصريين: 12 عيادة في مكة والمدينة وأطنان من الأدوية.. و«غرفة طوارئ» على مدار الساعة

أعلنت الحكومة خطة تأمين الحجاج هذا العام، فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام من المصريين، وجميع الجنسيات، وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى بيان له، إن الوزارة أعدّت حزمة من التجهيزات للموسم الجديد، حيث تم نقل 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية للحجيج، منها 9 عيادات بفنادق التسكين بمكة المكرمة، و3 فى المدينة المنورة.

وقال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، رئيس البعثة الطبية للحج، خلال اجتماع عقده مع أعضاء البعثة، بمركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبى والمهنى، إن البعثة تم دعمها بـ7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى تخصيص غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، ومتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وتوزيعها على العيادات. وأضاف أن البعثة ستقدم خدماتها العلاجية للمصريين وكل من يطلب الخدمة من غير المصريين، إضافة إلى تقديم محاضرات توعوية يومية فى مقرات إقامة الحجاج، مع توزيع المطويات التثقيفية عليهم.

وأشار إلى أن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج، تتضمن شهادة Code QR تفيد بالحصول على التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» والجرعة التنشيطية، من مراكز التطعيم المنتشرة فى جميع المحافظات، موضحاً أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان تقوم بعمل تحليل الـPCR، الذى يفيد بسلبية اختبار «كورونا» للحاج قبل موعد السفر بـ72 ساعة.

ولفت «قنديل» إلى أن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج، تتضمن استخراج شهادة طبية تفيد بالخلو من الأمراض، من مستشفيات وزارة الصحة، وشهادة التطعيمات ضد الالتهاب السحائى وشلل الأطفال، منوهاً بأن أماكن الحصول على خدمة التطعيمات الخاصة بالحجاج موجودة بمكاتب صحة المسافرين المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. ونصح «قنديل»، الحجيج بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية، وضرورة التوجّه إلى العيادات الطبية الموجودة فى أماكن المشاعر بالأراضى المقدسة، فى حال الشعور بالتعب أو الإجهاد.

«التضامن»: الجمعة سفر أول أفواج الجمعيات الأهلية

وأعلنت وزارة التضامن سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى السعودية، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 يونيو 2022، وفق ما أكده أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مشيراً إلى أن أول الأفواج التى ستصل إلى المدينة المنورة، سيكون الفوج الذى يضم حجاج الجيزة، وعددهم 225 حاجاً.

تم اختيار 3 آلاف حاج من بين 17500 تقدموا لقرعة الجمعيات الأهلية هذا العام

وأوضح لـ«الوطن» أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين 17500 تقدموا لقرعة الجمعيات الأهلية هذا العام، لأداء الفريضة.

وكانت الوزارة قد عقدت دورة تدريبية لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، لتوعيتهم بالجانب الطبى والوقائى والدينى، وجميع المناسك قبل انطلاق الموسم. ولفتت الوزارة إلى أنه يتم توعية المشرفين بجميع أركان الحج، والواجبات، والسنن، والآداب والأخلاق التى يجب أن يتحلوا بها، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء تفاعلى مع المشرفين لضمان أكبر استفادة للمشرفين، والتأكد من استيعاب المشرفين لجميع متطلبات الحجاج.

وفى السياق ذاته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن غالبية شركات السياحة حجزت لحجاجها فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة فئة 5 نجوم قريبة من المسجد الحرام بمكة، ومن المسجد النبوى بالمدينة، موضحاً أن حجاج المستوى الاقتصادى خلال موسم الحج الحالى سيحصلون على سكن مميز للغاية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم وجبتين غذائيتين يومياً لحجاج السياحة طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة والمدينة.

وأضاف أن شركات السياحة استعدت بشكل جدى لموسم الحج، بعد انقطاع عامين عن تنظيم مصر للمناسك، بسبب جائحة «كورونا»، وأن الشركات حجزت مواعيد الرحلات لهذا العام، ومن المتوقع أن تنطلق بداية من يوم 29 من ذى القعدة الحالى، لافتاً إلى أن كل رحلات الحج السياحى لهذا العام عن طريق الطيران، نظراً لإلغاء الحج البرى.

وأشار «أبوزينة» إلى أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة خلال الأسبوع الحالى معدلات الزيادة فى أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام، وقيمة ما سيتحمله الحاج والشركة من تلك الزيادة، مطالباً وزارة السياحة بسرعة إصدار تلك الزيادة حتى تستطيع الشركات تحصيل الجزء الخاص من الحجيج، خاصة أن الفترة المتبقية على بدء الرحلات لا تتعدى الـ10 أيام.

وقال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحى لهذا العام ستنطلق يوم 28 يونيو الحالى، وذلك لحجاج المستوى الاقتصادى، على أن تبدأ رحلات مستوى الـ5 نجوم يوم 2 يوليو.

عضو بغرفة «شركات السياحة»: فنادق 5 نجوم قريبة من الحرم للمستوى الاقتصادى.. ومدة الإقامة ستتراوح بين 12 و16 يوماً

وأشار إلى أن متوسط مدة برامج الحج السياحى المستوى الاقتصادى ستتراوح بين 20 و23 يوماً، فيما ستتراوح مدة إقامة حجاج مستوى الـ5 نجوم بين 12 و16 يوماً، مضيفاً لـ«الوطن» أن حجاج السياحة لهذا العام وعددهم نحو 9200 حاج سيتم تقسيمهم وبنسب غير متساوية إلى جزءين منذ سفرهم من مصر، وفقاً لبرنامج الحج الذى وضعته كل شركة منظمة.

وأضاف أن الجزء الأول سيتوجه من مصر مباشرة إلى مكة المكرمة والآخر سيتوجه إلى المدينة المنورة، على أن تتقابل المجموعتان بمكة، استعداداً لبدء المناسك، التى تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق 9 من ذى الحجة، موضحاً أنه بعد انتهاء المناسك تتبادل المجموعتان المواقع، بحيث تذهب المجموعة التى بدأت بمكة إلى المدينة والعكس صحيح.

وأكد «الغمرى» أن مساكن حجاج السياحة هذا العام ستكون متميزة، حيث حجزت الشركات لحجاجها فنادق مميزة بكل من مكة والمدينة، مشيراً إلى أن المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بالمشاعر المقدّسة بمنى وعرفات جيدة للغاية. ولفت إلى أن إقامة حجاج السياحة بفنادق مكة والمدينة تشمل تقديم وجبتين يومياً (إفطار وغداء - إفطار وعشاء)، سواء بوفيه مفتوح أو وجبات معلبة، فيما سيتحصل حجاج السياحة خلال إقامتهم بمخيمات منى وعرفات على 3 وجبات غذائية خلال الـ4 أيام التى سيقيمون فيها بتلك المخيمات.