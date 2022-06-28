القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وجاء فيها نص البرقية: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. بكل مشاعر الفخر والإعزاز أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى قام بها جموع الشعب المصرى العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله فى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني».

وتابع: «لقد أكد الجيش المصرى بقيادتكم الحكيمة إنحيازه الكامل لإرادة الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم».

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم وفائهم للمهام والمسؤوليات التى يحملون أمانتها، متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية.. حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.