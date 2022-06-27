عاجل.. بيان من القوات المسلحة الأردنية بشأن حادث ميناء العقبة

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية تلبية النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في ميناء العقبة بعمل عدة إجراءات فورية من أجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث، بحسب بيان رسمي.

إغلاق منطقة الحادث

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، أنه تم إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية.

ولفت المتحدث إلى قيام الغطاسين من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بإنقاذ عدد من المصابين جراء حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.

تجهيز مستشفى الأمير هاشم لاستقبال المصابين

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، عن تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات، كما تم تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين.

كما تم إرسال فرق طبية من قبل القوات المسلحة الأردنية من الخدمات الطبية الملكية، وتجهيز المستشفى الميداني في الزرقاء، وتجهيز طواقم طبية مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات.