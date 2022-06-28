«الإنجيلية» تهنئ السيسي والشعب بذكرى 30 يونيو: ثورة شعب عظيم

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأرق وأصدق التهاني القلبية في ذكرى ثورة 30 يونيو».

ثورة 30 يونيو

وتابع: «الثورة قرار الشعب المصري العظيم، ووطنية وأمانة القوات المسلحة الباسلة، التي كشفت عن وعي المصريين وتكاتفهم في الحفاظ على هويتهم الحضارية العظيمة، وبداية نهضة مصرية جديدة لدولة العدالة والتنمية، نجني مكتسباتها اليوم، ولن ننسى جهودكم المخلصة في بناء ركائز دولة المواطنة المصرية، وكل عام وسيادتكم بخير».