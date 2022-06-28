النائب علاء عابد: ثورة 30 يونيو بداية ميلاد الجمهورية الجديدة

أكد علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن ثورة 30 يونيو حفظت وحدة البلاد بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة، وضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونجحت في نقلها إلى مصاف الدولة المتقدمة، ليبدأ الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

محاولات اختطاف مصر

وأضاف النائب علاء عابد، أن العالم يقف الآن احترامًا وتقديرًا للشعب المصري الذي خرج ليدافع عن هويته ويستردها، وكانوا على قلب رجل واحد للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر وتغيير هويتها ودفعها نحو مصير مظلم.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية نقطة تحول وأن مصر تشهد ميلاد جمهورية جديدة، تضمن حياة كريمة للمواطن، من خلال إنشاء الطرق والمدن الجديدة، لتشعر جميع الطبقات بالتنمية في البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلًا عن إرضاء الشباب بدفعه إلى الأمام فأصبح يتولى أكبر المناصب بالدولة، كما تم تمكين المرأة وتوفير فرص لكل من يتطلع لعمل جيد بفضل مشروعات التنمية الجديدة، وأيضا إعادة بناء البنية التحتية.

ذكرى ثورة 30 يونيو

ووجّه النائب علاء عابد التحية لقائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وهيئة الشرطة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر الآن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وبعد 8 سنوات استعادت مكانتها العالمية والقارية واستعادت الاستقرار في كل ربوعها بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة وتحمل القرارات المصيرية الخاصة بالاستقرار.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو ستبقى نقطة مضيئة في تاريخ مصر وسوف تكون نموذجاً يتم تدريسه في معاهد وكليات السياسة لأنها لم تغير الوضع في مصر، بل في العالم أجمع.