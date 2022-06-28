الأوبرا تفتح أبوابها مجانا لحضور الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تفتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أبوابها مجانا للجمهور احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال حفلين لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، على مسرح النافورة بالقاهرة وأوبرا دمنهور في الثامنة مساء الخميس 30 يونيو.

كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب

ووفقا لبيان صحفي، يعرض مسرح النافورة كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار ويتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الوطنية الحماسية التي شكلت وجدان الشعب المصري والعربي ويتخللها بيان الرئيس السيسي الخاص بوقف العمل بالدستور.

ومن بين الأعمال «مصر التي في خاطري، حبيبتى من ضفايرها، أقوي من الزمان، ع الدوار، آهين يادي الزمن، المصريين أهمه، عروسة النيل، مصنع الرجال، شعر الشهيد المنسي، ابن الشهيد، تعظيم سلام، يا حبيبتي يا مصر، بوابة الحلواني، الله على المستقبل، مصر يا أعز الحبايب، مصر عادت، رايحة فين يا عروسة، إذا مصر قالت نعم، تحيا مصر، بلادي بلادي»، الى جانب تترات «أرابيسك والعائلة»، أداء رحمة ضاحي، أدهم، مريم حنفي، أحمد الحسيني.

كورال ذوي القدرات الخاصة

أما علي مسرح أوبرا دمنهور فيجري عرض كورال ذوي القدرات الخاصة قيادة وتدريب ميرفت همام، ويتضمن العرض مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية القديمة والمعاصرة منها «تعيشي يا بلدي، مصر تتحدث عن نفسها، حبك أصيل، حبيت بلدي، أبويا وصاني، دولا مين، الممر، التاريخ، مصر يا راكبة السفينة، سلم ع الشهدا، جيش وشرطة، خدو بالكو دي مصر»، وغيرها من الأعمال الوطنية.