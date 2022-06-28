الجبالي: أدعو اليونسكو إلى ضرورة تخصيص جائزة لمشروعات إنقاذ التراث

أكد عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أن المدينة تعمل حاليا على التوسع في مركز ترميم التراث السمعي البصري بالمدينة وتحويله إلى مركز وبيت خبرة إقليمي وعربي يهدف إلى الحفاظ على التراث السمعي البصري للمنطقة ككل من خلال التعاون مع مختلف دول العالم.

تفاصيل ندوة اليونسكو

وجاء ذلك خلال فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها المدينة بالتعاون مع منظمة اليونسكو تحت عنوان «الاحتفال بإنجازات مصر في مجال صون التراث السمعي البصري العالمي وتعزيز التعاون الدولي» التي شارك فيها عدد كبير من الخبراء من مصر والدول العربية والعديد من دول العالم، سواء بالحضور أو المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومنهم دكتور بشر إمام نيابة عن الدكتور عبدالعزيز المزيني المدير الإقليمي، والممثل المقيم لمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتور السيد العبسي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في مصر، والسيدة دينا يوسف رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.

كلمة عبدالفتاح الجبالي

وخلال كلمته بهذه المناسبة رحب الجبالي بجميع الحضور في هذا الحدث الهام، والذي جاء على أعتاب احتفال مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على تأسيسها، حيث أنتجت خلالها العديد من الأفلام والأعمال الدرامية والذي يعتبر إرثاً عظيماً يوثق العديد من الأحداث والفعاليات الهامة، مشيراً إلى أن المدينة تعد المؤسسة الحضارية الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال إن المدينة تضم أغلب القنوات المصرية والعربية العاملة في مصر واستديوهات ومناطق تصوير تتسم بالتنوع في الطرز المختلفة للتصوير.

وأضاف الجبالي أن مصر بما تملكه من تراث ثقافي عظيم يتمثل في العديد من الأفلام الوثائقية والتراث الإذاعي والسينمائي الكبير، ارتأت المدينة حفاظاً على هذا التراث وحمايته من الاندثار والتهالك وحرصا على حق الأجيال المقبلة كان من الضروري التحرك للحفاظ على هذا الإرث بإنشاء أرشيف متكامل لجمهورية مصر العربية ورقمنة المحتوى به من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لترميم آلاف الأفلام الوثائقية القديمة والمتهالكة وإعادتها إلى مكانتها الأولى باستخدام أفضل التقنيات المطبقة في هذا المجال بمركز ترميم التراث السمعي البصري بالمدينة، والذي يضم خبرات فنية عالية.

وأضاف الجبالي أن المركز انتهى من ترميم عدد كبير من الأفلام الوثائقية التي قدمتها جريدة مصر السينمائية، والتي وثقت أهم اللحظات التاريخية التي مرت بها البلاد، من زيارات ملوك ورؤساء وأحداث سياسية ورياضية وثقافية كبرى، حيث تم ترميم 2300 عدد من هذه الجريدة، وأصبحت صالحة تماماً للعرض من جديد، ويعد هذا المشروع تجربة غير مسبوقة بالمنطقة العربية، الذي يقوم بالحفاظ على التراث السمعي والبصري سواء من الأفلام الوثائقية والسينمائية والدراما التليفزيونية والمواد الإذاعية المسجلة.

وفي ختام كلمته دعا الجبالي، منظمة اليونسكو إلى ضرورة إعادة النظر في الجوائز، التي تقدمها بحيث تخصص جائزة لمن يقدم مشروعات لإنقاذ التراث السمعي البصري، لتكون بمثابة حافز على حفظ تاريخ الإنسانية ليظل باقيا للأجيال المقبلة.