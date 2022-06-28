قبل أيام من عودة رسوم السحب.. تعرف على قيمتها في البنوك

أيام قليلة تفصلنا عن عودة رسوم السحب من ماكينات الـATM، التي من المقرر أن تعود مرة أخرى في بداية شهر يوليو المقبل، إذ تنتهي المدة التي حددها البنك المركزي لإلغاء رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، وبدأ هذا القرار منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، واستمر البنك في تجديد المدة بشكل متكرر تجنبا للتزاحم على ماكينات الـ ATM.

ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي من الممكن أن يصدر قرارا بمد المهلة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي في البنوك المختلفة، في حال إذا لم يقم البنك المركزي بمد مهلة إلغاء رسوم السحب، والتي جاءت كالتالي:

رسوم السحب من ماكينات الـATM في البنوك المختلفة

يتساءل كثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن سحب على ماكينات الـATM، وجاءت في البنوك كالتالي:

- رسوم السحب في ماكينات بنك مصر: يحدد بنك مصر رسوم السحب على ماكينات الـATM لتكون 6 جنيهات لعملية السحب الواحدة، فيما تصل قيمة رسوم الاستعلام منها إلى جنيه واحد فقط.

- رسوم السحب في ماكينات البنك الأهلي المصري: كما حدد البنك الأهلي المصري سابقا رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، لتكون 5 جنيهات لعملية السحب الواحدة، وبالنسبة لرسوم الاستعلام فقط فتصل إلى 1.5 جنيه.

- رسوم السحب من ماكينات البنك التجاري الدولي: وحدد البنك التجاري الدولي سابقا رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، لتصل إلى 5 جنيهات لعملية السحب الواحدة، و2 جنيه لعملية الاستعلام عن الرصيد.

وبالنسبة للبنوك الأخرى، فتختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بين البنوك وبعضها البعض.