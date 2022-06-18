رسوم السحب من ATM بنك مصر 2022 وبنوك أخرى.. من 5 إلى 10 جنيهات

تستعد البنوك المصرية للعودة لفرض رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM التابعة لها في حال لم يعلن البنك المركزي المصري مد العمل بالمبادرة الخاصة بالإعفاء، والتي ستنتهي في 30 يونيو الحالي، فما هي رسوم السحب من ATM بنك مصر 2022 وبنوك أخرى عند عدم تجديد فترة أخرى للمبادرة؟

وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنوك العاملة في مصر، فإنَّ مصير المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري للإعفاء من دفع رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM لم يحسم بعد، ونستعرض في التقرير التالي رسوم السحب من ATM بنك مصر 2022 وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك والبنوك الأخرى العاملة في السوق المصري.

رسوم السحب من ATM بنك مصر 2022

بلغت رسوم السحب من ATM بنك مصر 2022 6 جنيهات لكل عملية وفقا للمعلن قبل مارس 2020، وكذلك بالنسبة إلى رسوم الاستعلام عن رصيد المدخرات التي وصلت تكلفتها إلى جنيهات للمرة الواحدة.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في بنوك أخرى

تتفاوت رسوم السحب من ATM بنوك أخرى، وكذلك رسوم الاستعلام وفقا لقائمة أسعار الخدمات المصرفية لكل بنك، نستعرض عدد منها كالتالي:

سجلت رسوم السحب من ماكينات ATM للبنك الأهلي المصري، 5 جنيهات لكل معاملة، فيما بلغت رسوم الاستعلام 1.5جنيه.

بلغت رسوم السحب من ATM البنك التجاري الدولي، 5 جنيهات، وجنيهين لرسوم الاستعلام عن الرصيد.

ووصلت رسوم السحب من ATM بنك فيصل الإسلامي، إلى 5 جنيهات، مقابل جنيه واحد فقط لرسوم الاستعلام عن الرصيد.

ويطبق البنك العربي الأفريقي الدولي رسوما على السحب من ماكيناته 8 جنيهات، وللاستعلام عند الرصيد 3 جنيهات للمعاملة الواحدة.

فيما بلغت رسوم السحب من ATM بنك كريدي أجريكول 6 جنيهات، مقارنة بـ3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

أما بنك الإسكندرية، فبلغت رسوم السحب من ATM البنك 10 جنيهات للمعاملة، مقابل 1.5 جنيه رسوم الاستعلام عن الرصيد.

سجلت رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM بنك ناصر الاجتماعي، 6 جنيهات للسحب وجنيها واحدا للاستعلام.

ووصلت رسوم السحب من ATM المصرف المتحد 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

يطبق مصرف أبو ظبي الإسلامي رسوم سحب 5 جنيهات ورسوم استعلام جنيها واحدا.

مد الإعفاء من الرسوم أكثر من مرة

يشار إلى مد العمل بمبادرة البنك المركزي المصري لإعفاء المواطنين من دفع رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر عدة مرات، عملا بالإجراءات الاحترازية للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا

كما سينتهي العمل بالمبادرة في حال لم يعلن المركزي عن التجديد، بنهاية يونيو 2022، لتعود البنوك المحلية لفرض رسوم السحب والاستعلام والتي تتفاوت من بنك لآخر.

وساهمت مبادرة البنك المركزي المصري بالإعفاء من رسوم السحب والاستعلام طوال الفترة الماضية، في التخفيف من المصروفات على المتعاملين مع البنوك، وتخفيف التزاحم على أفرع البنوك، ما ساهم في تحقيق أهداف الدولة للشمول المالي، خاصة أنَّ الشرائح المستهدفة من المبادرة المستفيد الأكبر من تخفيف الرسوم.