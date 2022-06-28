أرباح مذهلة لشباب الخريجين من تصنيع الحبال.. تصل لـ70 ألف جنيه سنويا

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول ربحية مشروع إنتاج حبال مصنوعة من ألياف النخيل إلى حوالي 50 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بصافي أرباح تصل إلى 70 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

نصف مليون جنيه إيرادات بـ6 عمال فقط

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ حجم مبيعات أحبال ليف النخيل تقدر إيراداته بنحو 250 ألف جنيه خلال عام من بدء النشاط، مقارنة بـ500 ألف جنيه إيرادات بنهاية العام الخامس للمشروع، الذي يقوم على إدارته وتشغيله 6 عمال.

وبحسب جهاز تنمية المشروعات، يمكن استرداد كل تكاليف مشروع صناعة الحبال من ألياف النخيل خلال عامين من بدء النشاط، حيث لا تتجاوز دورة الإنتاج الواحدة 3 شهور، بجانب ارتفاع العائد الداخلي وزيادة الطلب المحلي على المنتج وبساطة الآلات والمعدات الداخلة في المشروع، وتوافر الخامات بالبيئة المحلية.

تمويل 65% من تكاليف المشروع بقروض بنكية

وتابعت الدراسة، أن الاستثمارات الكلية لمشروع تصنيع «حبال ليف» تبلغ حوالي 70 ألف جنيه، فيما يمكن لصاحب النشاط تمويل 65% من التكاليف بالحصول على قروض بنكية في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5%، والسداد على 7 سنوات.

وبحسب الجهاز الحكومي، فإنَّ المشروع يعمل على تشغيل العمالة من شباب الخريجين في الريف المصري، معتمدا على بعض الآلات والمعدات البسيطة التي يمكن صناعتها محليا ولا تحتاج إلى تدريب عند الاستخدام، بجانب مساهمته في التخلص من بعض مخلفات النخيل التي قد يلجأ بعض المزارعين إلى حرقها، ما يعرض البيئة للتلوث وانتشار الأدخنة.

ماكينة جدل أحبال وسكاكين يدوية وليف نخيل

وأوضحت دراسة الجدوى، أنَّه عند إنتاج الحبال الليف، الذي يعد منتجا وسيطا يدخل في عدة صناعات مثل تصنيع أدوات نظافة منزلية كالمقشات والزحافات، لن يحتاج سوى أبسط الأدوات والآلات «ماكينة جدل الأحبال، وسكاكين يدوية للتقطيع، وأسطوانات خشبية تستخدم فى تخليق الشعيرات من الألياف الخام»، وخامات مثل «ليف النخيل».

وأوصت الدراسة بالاهتمام بالجودة العالية للمنتج، والمتانة لمسايرة عمليات الاستخدام الفعلية، حيث يمكن تسويق حبال الليف في العديد من المنافذ التسويقية مثل سلاسل محلات السوبر ماركت والأسواق المختلفة سواء في الحضر أو الريف أو حتى المدن العمرانية الجديدة التي تكثر الأعمال الإنشائية والمعمارية وبالتالي ارتفاع الطلب.

يجدر الإشارة إلى أنَّ صناعة الأحبال من ألياف النخيل من الصناعات القائمة على المخلفات التى يتم إزالتها من النخيل، مثل الجريد والأوراق والليف الناتج عن عملية تهذيب الأشجار.