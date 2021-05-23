«تسلق حبال ورفع أثقال» تدريبات بدنية لفراعنة اليد بمعسكر الغردقة «صور»

أدى لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد تدريبات بدنية شاقة في معسكره المغلق بالغردقة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2021، شملت تسلق الحبال ورفع الأثقال، ورفع مدرب الأحمال الكرواتي الحمل التدريبي للاعبين في اليوم الخامس للتدريب، لرفع الحالة البدنية لأعلى معدل.

وقال محمد عيد المسؤول عن معسكر المنتخب المصري لكرة اليد في معسكره المغلق بالمنتجع السياحي الرياضي بالغردقة، إن مدرب الأحمال الكرواتي إضافة قوية للمنتخب، ويعمل دائما على رفع الحالة البدنية للاعبي المنتخب لأعلى معدل لها، تؤهلهم لأداء مباريات قوية، ومن المقرر أداء عدد من المباريات الودية مع منتخبات أوروبية قوية.

وخصص مدرب الأحمال الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الجبال، ضمن البرنامج التأهيلي، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب، تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في طوكيو.

ومن جانبه؛ حرص الإسباني باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد، بعقد محاضرة فنية لتحفيز اللاعبين على التركيز في التدريبات والتأهيل بشكل كامل، استعدادًا لاولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، وتستمر حتى منتصف يوليو.

ويكتفي الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين في معسكر الغردقة، ويخوض اللاعبون معه تدريبا في الجيم.

وكان المنتخب توجه إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي، بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني.