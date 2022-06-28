رابط مسابقة نبي الهدى عبر موقع وزارة الأوقاف.. جائزة مالية للفائزين

رابط مسابقة «نبي الهدى» من أكثر العبارات البحثية على «جوجل»، ما جعلها تتصدر التريند، إذ يتساءل العديد من الراغبين في الاشتراك عن تفاصيل المسابقة، وكيفية الاشتراك بها، وآخر موعد للإجابة عن تساؤلات المسابقة.

وتحرص «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير رابط مسابقة نبي الهدى، والتفاصيل الخاصة بها، وموعد انتهاء الإجابة عن السؤال المطروح، وفق الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، وهي:

رابط مسابقة نبي الهدى

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية مسابقة دينية باسم «نبي الهدى» بجائزة مالية تعطى للفائز بقيمة 500 جنيه، ويذاع السؤال الجديد عبر إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة 11:30 صباحا، وتستمر تلك المسابقة لمدة شهر كامل، وتحتوي على 30 سؤالا، تهدف إلى التعرف على مكانة وأخلاق الرسول، إذ يستطيع الشباب تحت سن 18 عاما التعرف على دينهم.

وعلى الراغبين في الإجابة عن أسئلة المسابقة، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف، ثم الدخول على اللينك الخاص بالمسابقة من هنــــــــــــــــــا.

موعد غلق الإجابة عن سؤال الحلقة اليومية في المسابقة

تغلق الإجابة عن السؤال اليومي في تمام الساعة 10 مساء، على أن يعلن اسم الفائز مع إذاعة السؤال الجديد في اليوم التالي.