وزير الأوقاف يودع الفوج الأول للحجاج.. ويوصيهم بالدعاء لمصر

ودَّع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى العدوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الفوج الأول لحجاج مصر المغادرين من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج اليوم الأحد، بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين.

وزير الأوقاف يهنئ حجاج بيت الله الحرام

وخلال الحفل الذي أقامته وزارة الطيران المدني، هنأ وزير الأوقاف حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله عز وجل، أن يتقبل منهم، مبينًا أن الله دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت مِن حاج أو معتمر، كان مضمونًا على الله، إن قبضه أن يُدخله الجنة، وإن رَدَّه رَدَّه بأَجْرٍ وَغَنِيمَة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «الحجَّاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ، إن دعوه أجابهم، وإن استغفَروه غفَر لهم».

الحج يقوم على التيسير

وطالب من حجاج بيت الله الحرام الدعاء لمصر، مؤكدًا أن الحج قائم على التيسير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل في الحج قال: «افعل ولا حرج»، ليعلِّم الأمة كلها أن الحج مبني على التيسير، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف دفعت بنخبة من خيرة أئمة وواعظات الأوقاف لمرافقة بعثة الحج لهذا العام، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم؛ فعلى الحجاج أن يأخذوا الفتوى من أهل التخصص، فالحج عبادة ميسرة لا ينبغي فيها أي تشدد.