الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، عز وجل، معنى ومبنى تم افتتاح 1171، مسجدًا، منها 971 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و200 مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالي من 1 يوليو 2021م حتى 24 يونيو 2022م.

واستكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله عز وجل، معنى ومبنى ومع بداية العام المالي الجديد 2022/2023م تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادمة 1 يوليو 2022م، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الإخلاص – كوم أبو شيل - أبنوب

2. خالد بن الوليد – عرب العوامر - أبنوب

3. الفردوس – عزبة البورة – السوالم - أبنوب

4. الرحمن – الدبة البيضاء - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

5. الهدي النبوي – عزبة الجرو – كوم أبو خلاد – إدارة ناصر

6. الأربعين – الضباعنة – إدارة ببا

مديرية أوقاف القليوبية

7. عبد المطلب المشتولي ووديعة القاضي – بجوار قصر الثقافة - الخانكة

8. حسنين عامر – برقطا – كفر شكر

9. خالد بن الوليد – الجبل الأصفر - الخانكة

مديرية أوقاف البحيرة

10. سعيد أبو طالب – عزبة صبحي النبيرة – إيتاي البارود

11. نجع خنفر – أبيا الحمراء – مركز الدلنجات

12. عزبة غازي – نديبة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الشرقية

13. النجاجرة – ههيا

مديرية أوقاف المنيا

14. الشيخ عمار – ديروط أم نخلة

مديرية أوقاف الفيوم

15. الفتح – الشرفة – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التقوى – مير - القوصية

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمن – ساقية مكي

مديرية أوقاف المنيا

3. التقوى – البقل – طوة