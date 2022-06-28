عرض طفلتي الخانكة على الطب الشرعي.. مجهول حاول هتك عرضهما في مصعد

عرضت أجهزة التحقيق في محافظة القليوبية طفلتي الخانكة على الطب الشرعي، بعدما تعرضتا لمحاولة هتك عرض وتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسميهما من قبل مجهول تحت تهديد السلاح داخل مصعد العقار الذي تقطنان فيه، لبيان آثار محاولة المتهم الهارب التعدي عليهما.

وتبين من التقرير المبدئي، أن طفلتي الخانكة، وعمرهما 10 و8 سنوات، ما زالتا عذراوان، وأن الجُرح الذي أصيبت به إحداهن في مكان حساس سطحي نتيجه محاولة التعدي من المتهم.

الواقعة حدثت التاسعة صباحا

وقالت والدة طفلتي الخانكة في التحقيقات، أن ابنتيها تعرضتا لمحاولة هتك عرض وتحرش تحت تهديد السلاح من مجهول، بعدما تتبعهما عندما خرجا من المنزل لشراء وجبة إفطار في الصباح في حوالي الساعة التاسعة صباحا، وطلب منهما ركوب الأسانسير معهما، ثم قام بتعطيله وتهديدهما بمطواة، وفق رواية الطفلتين لها، ما أثار في قلبيهما الذعر، ووضع إصبعه في منطقة حساسة للطفلتين، وعندما حاولتا الاستغاثة بأحد هددهما بالقتل وفرهاربا.

صورة للمشتبه فيه من كاميرات المراقبة

وأضافت والدة طفلتي الخانكة، أنها والجيران حاولوا تعقب الجاني، ولكن لم يستطيعوا لفراره هاربا، ولكن تم تحديد صورته من كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط أحد المطاعم والسوبر ماركت المجاورة للعقار، مطالبة بسرعة ضبطه.

وأشارت الأم، إلى أنه جرى عرض طفلتيها على الطب الشرعي، وتبين عذريتهما.

في سياق متصل، كثفت أجهزة أمن القليوبية جهودها لتحديد هوية الشخص المجهول الذي حاول هتك عرض طفلتين داخل أسانسير في أحد عقارات بالخانكة، وتشير المعلومات الأولية أنه ليس من أبناء المنطقة.

وتلقت أجهزة الأمن بالخانكة بلاغا من «ن ر س»، 38 سنة، ممرضة، ومقيمه في القلج، تتهم فيه مجهولا بمحاولة هتك غرض طفلتيها في أسانسير العقار الذي تعيش فيه، من خلال وضع اصبعه في منطقة حساسة لدي الطفلتين وهرب.

وبفحص الواقعة، تبين أنه أثناء صعود ابنتي المبلغة بمصعد العقار محل سكنهم، قام شخص مجهول بوضع إصبعه على منطقة حساسة، ما أدى لوجود آثار بقع دماء بسيطه عند الأولى فقط.

كما تبين أن الشاكية توجهت لأحد المستشفيات الخاصة، وتم الكشف على ابنتيها، وتبين عذريتهما وعدم فض غشاء البكارة، وأن بقع الدم نتيجه سحجة بسيطة، وجاري تحديد وضبط المتهم.