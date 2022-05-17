نقيب الزراعيين: تنظيم معارض زراعية مؤشر لنجاح سياسة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، صباح اليوم، الدورة الثالثة عشر لمعرض ومؤتمر الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بمحافظة الأقصر، ويستمر لمدة 3 أيام بحضور خبراء الزراعة، وبمشاركة 116 شركة مصرية وعالمية من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الحيوية والصوب الزراعية وشبكات الري المطور.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، إن المعرض يستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج ومكافحة الآفات والتداول الآمن للمبيدات، فضلا عن تسويق المعدات والآلات الزراعية وزيادة الإشغال الفندقي بالمحافظة كأحد أدوات الترويج السياحي لمصر دوليا؛ لخدمة مزارعي الصعيد وتطوير الزراعة المصرية في هذه المنطقة نظرا للميزة النسبية لها في مجالات التصدير.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المعارض الزراعية هي تأكيد لنجاح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الزراعة المصرية وملفات الأمن الغذائي ونظرته الاستباقية لتنفيذ مشروعات تحقق الأمن الغذائي للمصريين، مشيرا إلى الدعم السياسي غير المحدود من القيادة السياسية لقطاع الزراعة، ودعمها للقطاع الخاص الوطني للمشاركة في المشروعات الزراعية.

زيادة معدلات الإنتاج الزراعي للمحاصيل

وأوضح «خليفة»، أن أهمية المعارض الزراعية تأتي في إطار تقديم أحدث ما لديها من تقنيات تساهم في خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية المختلفة خصوصا المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرا لأهمية محافظات الصعيد في تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، الذي يتم تصديره للاتحاد الأوروبي قبل كافة الدول المنتجة نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرا.

دعم المزارعين لاتباع النظم الحديثة

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن الشركات العارضة من الشركات العالمية والمحلية قدمت أفضل ما لديها من تقنيات الزراعة الحديثة، وبما يخدم القطاع الزراعي المصري، ويساهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتضم الأجنحة عددا من الخبراء لتقديم الدعم للمزارع لاتباع النظم الحديثة في التطبيق وتنوع العرض بين المركبات الحيوية ومكافحة الآفات ووقاية المزروعات وتغذية النباتات والري المطور وحفر الآبار ومستلزمات الصوب.