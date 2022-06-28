تفاصيل أول ظهور لأسرة الطفلة رقية بعد عودتهم للإسكندرية

برزت تفاصيل أول ظهور لأسرة الطفلة رقية، بعد عودتهم إلى الإسكندرية، عبر وصولهم إلى مسكنهم في منطقة «سكينة»، شرق المدينة، وسط حالة من الهدوء وغياب الصخب المنتظر كما كان عليه الوضع يوم الجمعة الماضي، حيث أن الأسرة طالبت جميع الجيران بتجنب التعامل مع رقية نظراً لضعف مناعتها خلال تلك الآونة تمهيداً لتجهيزها لتلقي الحقنة بعد تجميع الأموال لها.

https://fb.watch/dVKBabK07y

أول ظهور لأسرة رقية في الإسكندرية

وجاء أول ظهور لأسرة الطفلة رقية بعد عودتهم إلى الإسكندرية، بمثابة رسالة قوية للرد على الشائعات التي نالتهم باختفائهم عقب تلقي التبرعات لابنتهم الصغيرة، حيث أن البعض أراد أن يشكك في تلك القصة الإنسانية، التي أصبحت فيها رقية أيقونة للأطفال المصابين بمرض الضمور الشوكي.

استقبال أسرة رقية في الظهور الأول

وقال عبدالحميد محمد، خال رقية، إن الأسرة وصلت أمس حيث دخلوا إلى منزلهم للراحة بعد مشقة وسفر دام 5 أيام من أجل تجميع المبلغ وتجهيز حق الحقنة بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة.

وأضاف «عبدالحميد» قائلاً لـ«الوطن»، أن الأسرة حزنت لما تم تداوله عن اختفاء أسرة رقية عقب تجميع المبلغ، مؤكداً أن الأموال تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعي، وليس للأسرة علاقة بها بشكل مباشر.

وأكد أن أهالي منطقة «سكينة» كانوا يتمنون رؤية رقية فور عودتها من القاهرة، إلا أنهم يدركون أن الزيارة في الوقت الحالي ليس في مصلحتها، فاكتفوا بالسؤال عنها من بعيد، على أمل شفائها ثم الاحتفال بها.

«الوطن» تقود حملة إنقاذ رقية

وكانت الطفلة رقية قد شغلت بال المصريين خلال الأيام الماضية، لجمع مبلغ التبرع لإنقاذها قبل أن تتم العامين من عمرها، وقادت «الوطن» حملة لأجل ذلك بالتعاون مع الفنانة وفاء عامر التي استضافت الطفلة وأسرتها في منزلها وظهرت في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ«الوطن» على «فيسبوك»، وناشدت المصريين للتبرع للطفلة، وبالفعل اكتمل مبلع التبرع خلال البث المباشر.