«الوطن» تُكرم وفاء عامر بعد مُشاركتها في حملة دعم الطفلة رقية

كرَّمت جريدة «الوطن»، الفنانة وفاء عامر، اليوم الأحد، وذلك تقديرًا لدورها في حملة دعم الطفلة رقية، المُصابة بمرض ضمور العضلات، وجهودها في جمع التبرعات التي تجاوزت 45 مليون جنيه لعلاج الطفلة.

وأدار ندوة تكريم وفاء عامر، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وسط حضور الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، والكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير «الوطن»، وخالد فرج رئيس قسم الفن.

«درع الوطني غالي جدا عليا وأفضل من أي تكريم في حياتي»

وأبدت الفنانة وفاء عامر، سعادتها البالغة بتسلمها درع «الوطن»، واصفة إياه بقولها: «الدرع الذي حصلت عليه من رئيس التحرير، أغلى تكريم حدث لي في حياتي.. درع الوطني غالي جدا عليا، وأفضل من أي تكريم في حياتي».

وفي سياق متصل، قالت الفنانة وفاء عامر إن الفن دائما داعم للمجتمع والدولة، مثله مثل الصحافة والإعلام والمواطن المصري بشكل عام، «ربنا أكرمني إني أكون أحد الأسباب في دعم حالة رقية، وفخورة بمشاركتي في دعمها، وفي أي وقت بلدي هتناديني، هكون مستعدة إني أقدم كل اللي أقدر عليه من أجل شعب مصر».

مُستعدة للمُشاركة في دعم أي حالة إنسانية

وأعلنت الفنانة وفاء عامر، استعدادها للمشاركة في دعم أي حالة إنسانية تتبناها جريدة «الوطن»، وستتواجد داخل استوديو الوطن، للدعم وتشجيع المشاركين على الدعم، لافتة إلى أنه سيتم دعم الطفلتين علياء وفريدة في المرحلة المقبلة.