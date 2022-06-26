وفاء عامر: كنت محظوظة بتواصل «الوطن» معي لدعم الطفلة رقية

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها البالغة لاكتمال جمع الـ40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية، إذ قالت: «مبروك إننا قدرنا نعمل حاجة لطفلة لا حول لها ولا قوة، عشمي كبير جدًا فينا إحنا كأسرة عربية واحدة، سواء مصريين من داخل مصر أو خارج مصر، ده مش جديد على الفنانين يبقى ليهم مشاركات مجتمعية، كان فيه في مصر الفنانة فاتن حمامة، ويوسف بيه وهبي، وتحية كاريوكا، كان ليهم أدوار اجتماعية كبيرة جدًا».

الفنانين وغيرهم كان لهم أدوار اجتماعية كبيرة للغاية سواء لدعم المجتمع

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «الأولى»، أن هؤلاء الفنانين وغيرهم كان لهم أدوار اجتماعية كبيرة للغاية سواء لدعم المجتمع أو الدولة أو الجيش، « الحقيقة فيه جنود غيري كتير، أنا انضميت في آخر 3 أيام من المبادرة، كنت بسمع عن موضوع رقية، وكنت بقول مستحيل يقدروا يجمعوا 40 مليون جنية، دول 40 مليون جنية».

كانت محظوظة بتواصل «الوطن» بالتواصل معي مبكرا

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «بعد واقعة رقية، بقول لو عملنا حملات هنقدر، كان فيه دعم من الفنانين، أحمد العوضي نزل وأيتن عامر نزلت على صفحتها»، موضحة أنها كانت محظوظة للغاية بأن قامت «الوطن» بالتواصل معها مبكرًا من أجل عمل لقاء لدعم الطفلة رقية، « أنا مش بطبيعتي بصحى بدري، لكن كنت سايبة التليفون مفتوح، أول ما الوطن كلمتني رحبت على طول، وكان وقتها الرقم واقف على 23 مليون جنيه».