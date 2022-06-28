7 منتجات بمجموعة أغذية تحصد جوائز المذاق الممتاز من المعهد الدولي للتذوق ببلجيكا

أعلنت مجموعة أغذية، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بالمنطقة، أن سبعة من منتجاتها حصدت جوائز المذاق الممتاز لعام 2022، المقدمة من المعهد الدولي للتذوق، بمدينة بروكسل البلجيكية.

وخضعت منتجات مجموعة أغذية، وهي: «مياه العين، وتاج التمور، وأغذية نبيل، ومياه ألبين» إلى عملية تقييم دقيقة في منافسة كبرى مع آلاف المنتجات الغذائية الأخرى من جميع أنحاء العالم.

لجنة التحكيم ضمت أكثر من 200 طاهٍ

قام بالتقييم لجنة تحكيم تضم أكثر من 200 طاهٍ يتمتعون بتصنيفات عالمية، منحوا بدورهم الجوائز إلى أكثر المنتجات نوعية وجودة، وهو الأمر الذي يجعل جائزة المذاق الممتاز واحدة من أكثر الجوائز رقيًّا على المستوى العالمي في مجال إنتاج الأغذية.

وبحصدها جائزة المذاق الممتاز ذات الثلاث نجمات للعام الثاني على التوالي، تكون «مياه العين» هي العلامة التجارية الوحيدة ضمن فئة المشروبات التي تحصل على هذا التصنيف. وحصل أيضًا منتج «دبس التمر» للعلامة التجارية تاج التمور على جائزة المذاق الممتاز ذات الثلاث نجمات، بعد منافسة كبيرة مع العديد من المنتجات النباتية الأخرى، وتفوقه كمنتج يلبي معايير الصحة والمذاق الممتاز.

جائزة الثلاث نجمات

جائزة الثلاث نجمات هي أعلى تصنيف يمنحه المعهد الدولي للتذوق، وتُمنح للمنتجات المبتكرة شديدة الاستثنائية. أما جائزة النجمتين، فتُمنح للمنتجات المتميزة.

وحصلت خمسة منتجات أخرى من منتجات مجموعة أغذية على جائزة النجمتين للمنتجات المتميزة، وهي نبيل ناجتس نباتي بالتمبورة «بديل الدجاج»، ومياه العين زيرو الخالية من الصوديوم، ومياه ألبين المعدنية، ودبس التمر بنكهة الحبهان، ودبس التمر بنكهة الزعفران للعلامة التجارية تاج التمور.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «هذا الفوز يعتبر تتويجًا للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مجموعة أغذية، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة بجميع منتجاتنا، كما أنه يدل على الخطوات التي قطعناها في مسيرتنا، والتي تهدف بحسب استراتيجياتنا إلى تحقيق الريادة في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025؛ وهى الاستراتيجية التي ترتكز بقوة على نهج يعتمد بشكل أساسي على إرضاء عملائنا، عبر تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة، وستظل هذه الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لأعمالنا، بهدف تزويد عملائنا بمنتجات صحية ومستدامة».

كامله: المعايير تعتمد على تحليل وتقييم دقيق لعينات المنتجات

وأكد د. ربيع كامله، الرئيس التنفيذي للجودة والبحوث والتطوير بمجموعة أغذية: «منتجات مجموعة أغذية قد حققت أعلى معدلات التصنيف، لكونها متوازنة، ذو جودة عالية ولذيذة، وفقًا لمعايير المعهد الدولي للتذوق».

وأضاف أن هذه المعايير تعتمد على تحليل وتقييم دقيق لعينات المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى التي تقيّمها لجنة التحكيم بالمعهد.

وتابع قائلا: «تعتبر هذه الجوائز تكليلاً لجهود الفريق في المجموعة في عملية البحث والابتكار والتصنيع ومراقبة الجودة سعيًا نحو تحقيق معادلة المُنتج الصحي ذو المذاق الجيد في آن واحد، ونحن نتطلع إلى مواصلة تقدمنا بمرونة وإصرار في هذه الرحلة لتلبية طلبات المستهلكين المتطورة دائماً».

وأكمل د.ربيع قائلا: «لكي يحصد منتج جائزة المذاق الممتاز، لابد من أن يخضع لعملية تقييم دقيقة، تضم كافة الجوانب الحسية مثل الشكل، والرائحة، والنكهة، والتركيبة، بالإضافة إلى اختبار أخير للتذوق، يباشره خبراء ذو إحترافية عالية في هذا المجال، حيث تمنح الجائزة في النهاية إلى المنتجات التي تتجاوز نسبة تذوقها حاجز الـ 70%».