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«بحوث الأغذية» يستقبل وفدا من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية

كتب:

محمد أبو عمرة
09:19 م | الإثنين 16 مايو 2022
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يستقبل وفد من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية و التصنيع الزراعى ممثلا فى الدكتور/ أمجد القاضى و بصحبته Dr. Francisco Javier Felipe و MS. Elena Maria Diaz خبراء أسبان فى مجال تعظيم الإستفادة من شرش اللبن و منسقا مشروع الإبتكارات فى منتجات الألبان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فى منطقة البحر المتوسط و الذى يهدف الى تحسين الوضع الإقتصادى لمصانع الألبان الصغيرة و المتوسطة من خلال إدخال تقنيات حديثة لتعظيم القيمة المضافة لشرش اللبن كأحد النواتج الثانوية الناتجة عن صناعة الجبنو كان فى إستقبال الوفد السيد الدكتور/ شاكر عرفات مدير المعهد و الدكتور/ السيد فرحات وكيل المعهد للإنتاج و الدكتور/ عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب و الدكتور/ إسحق الحديدى مدير المكتب الفنى و الدكتور/ عصمت على السيد باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان و بدأ الإجتماع بعرض تقديمى لرؤية و رسالة المعهد والتعرف على أقسامه المختلفة وكذلك أنشطته فى المجال البحثى و الإرشاد و التدريب و الإنتاج ودوره فى خدمة المجتمع ثم تلا ذلك عرض عن صناعة الألبان فى مصر و دورالمعهد فى تطوير هذه الصناعة و قد تم مناقشة بين الجانبين عن إمكانية المعهد للتعاون مع الجانب الأسبانى فى مشروع تعظيم الإستفادة من شرش اللبنكما بحث الجانبين أوجه التعاون المشتركة فى العديد من المشروعات المستقبلية المدعومة من الإتحاد الأروبى فى مجال التصنيع الغذائى و فى نهاية الزيارة تم إصطحاب الوفد لزيارة أقسام ومعامل المعهد المختلفة للتعرف على إمكانيتها حيث أشاد الوفد بإمكانيات و قدرات المعهد للتعاون فى المشروع الجارى و المشروعات المستقبلية

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