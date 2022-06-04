منظمة الأغذية: أسعار السلع انخفضت عالميا بشكل متواضع في مايو

قالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إنّ الأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفضت بشكل متواضع في مايو للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع أسعار القمح واللحوم والدواجن، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة 157.4 نقطة في مايو 2022، بانخفاض بلغت نسبته 0.6% عن مستواه في أبريل.

وأارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة بلغت 2.2% مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بأسعار القمح التي ارتفعت بنسبة 5.6% عن مستواها في أبريل، وبنسبة 56.2% عن قيمتها في العام الماضي.

ارتفاع سعر القمح بعد حظر الهند لتصديره

وفيما يتعلق بأسعار القمح، فقد بقيت في المتوسط بنسبة 11% فقط عن المستوى المرتفع القياسي، وارتفعت بسب حظر الهند للتصدير ولمخاوف بشأن أحوال المحاصيل في العديد من البلدان المصدرة الرائدة في إنتاج القمح، وكذلك التوقع من تراجع الإنتاج في أوكرانيا بسبب الحرب.

وفيما يتعلق بالأرز، ارتفعت الأسعار الدولية بشكلٍ عام، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 2.1% مع هبوط أسعار الذرة بما يتماشى مع التحسن الطفيف في أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية، والإمدادات في دولة الأرجنتين، وبداية الحصاد في البرازيل.

انخفاض مؤشر أسعار الزيوت

كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.5% عن شهر أبريل، لكنه أعلى عن مستواه في السنة الماضية، وهبطت أسعار زيوت النخيل ودوار الشمس وفول الصويا وبذر اللفت، هذا يعود لرفع الحظر الذي فرضته إندونيسيا على تصدير زيت النخيل لفترة قصيرة، فضلًا عن تباطؤ الطلب العالمي على استيراد زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت في ضوء ارتفاع التكاليف في الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيم تيرر إن القيود على الصادرات مع انعدام اليقين في السوق أدى الى ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة تقلبها وهو ما يستدعي إزالة هذه القيود.