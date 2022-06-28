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محمود مسلم

حقيقة منع استيراد السجائر والدخان في مصر.. «الجمارك» توضح

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محمود الجمل
08:48 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
حقيقة منع أستيراد السجائر والدخان في مصر ..."الجمارك" توضح

حقيقة منع أستيراد السجائر والدخان في مصر ..."الجمارك" توضح

نفت مصلحة الجمارك، ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إذ إن المصلحة لم تمنع استيراد السجائر والمعسل والسيجار بشكلٍ عام، وإنما وقف الإفراج عن الرسائل الواردة تحمل علامة تجارية لأصناف السجائر والسيجار والمعسل والدخان، التي يتم إنتاجها بواسطة مصانع محلية.

وقال عاطف إبراهيم المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية، إن المنشور رقم 46 لسنة 2022، أفاد بوقف الإفراج عن الرسائل الواردة، التي تحمل علامة تجارية لأصناف السجائر والسيجار والمعسل والدخان، يجرى إنتاجها بواسطة مصانع محلية داخل جمهورية مصر العربية، ويتم استيرادها من الخارج من غير أصحاب تلك العلامة، أو وكلائهم المرخص لهم بذلك.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن بعد وقف الشحنات المستوردة للشركة أو المصنع، يجرى إخطار المصنع صاحب العلامة، لتحديد موقفه من الشحنة، بالتحفظ عليها من عدمه، طبقا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.