نهاية الأسبوع المقبل.. بدء طباعة أسعار السجائر على العلب لمنع التلاعب

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الأسبوع المقبل، سيشهد تطبيق قرار طباعة الأسعار على علب السجائر، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركات وجهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس شعبة الدخان والسجائر لـ«الوطن»، أنه بداية من أول يوليو ستكون علب السجائر التي يتم طرحها من جانب الشركات مصحوبا بطباعة «كيو آر»، يوضح السعر الرسمي منعا للتلاعب بالأسعار في الأسواق.

الحد من التلاعب

وأشار «الإمبابي» إلى أن المخاطب بالقرار شركات السجائر الأجنبية والمحلية، حيث إن شركات المعسل تقوم بالفعل منذ وقت طويل، بطباعة أسعارها على العبوات المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى الوزن، وتوقع أن يسهم القرار في الحد من أي عمليات تلاعب في أسعار السجائر بالأسواق، ويمنع البيع بأكثر من سعر، ما يسهم في ضبط الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة الدخان: «القرار مهم في الوقت الحالي لأنه يأتي عقب زيادة أسعار السجائر من قبل كافة الشركات». وكانت شركات السجائر اتفقت في وقت سابق مع جهاز حماية المستهلك على وضع آلية لمنع التلاعب بالأسعار في الأسواق، وهي الآلية التي تمثلت في طباعة «كيو آر كود»، خاص بالسعر لكل منتج على حدة.

وفي شهر مارس الماضي، بدأت شركات السجائر زيادة أسعار السجائر، حيث أعلنت الشرقية للدخان زيادة أسعار منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه، كما رفعت «بريتش أمريكان توباكو»، المنتجة لسجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات للصنف الواحد، بالإضافة إلى «فيليب موريس»، التي رفعت سعر سجائر «مارلبورو وميريت وإل إم»، بقيمة تراوحت بين جنيه وجنيهين في العلبة.