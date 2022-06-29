10.2 مليار جنيه حصيلة «الجمارك» في شهر مايو الماضي

ارتفعت حصيلة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والرسوم من المنافذ المختلفة خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 10.2 مليار جنيه عبر منافذ الإسكندرية والسويس والدخيلة وبورسعيد ودمياط، وفقاً لتقارير مصلحة الجمارك المصرية.

2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في مايو

وبحسب تقارير مصلحة الجمارك المصرية بلغت حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد في نهاية شهر مايو الماضي 2.2 مليار جنيه بعد الإفراج عن 2432 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال مايو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل».

5.7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك إسكندرية في مايو

وأكدت تقارير الجمارك المصرية أنه بلغت حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي نحو 5.7 مليارات جنيه بعد الإفراج عن 11085 شهادة جمركية خلال مايو الماضي، تتضمن سلعا استراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار».

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط في مايو

ووفقاً لتقارير مصلحة الجمارك المصرية إحدى مصالح وزارة المالية بلغت حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك الدخيلة ودمياط أكثر من 2.5 مليار جنيه بعدما أفرجت عن 9247 شهادة جمركية تتضمن أصنافا متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات، والموتوسيكلات».

ويترقب مجتمع المال والأعمال والمستوردين والمصدرين قرار وزارة المالية الخاص بتسعير الدولار الجمركي خلال شهر يوليو المقبل بعدما سعرت الدولار الجمركي عند 17 جنيها خلال شهر يونيو الحالي.