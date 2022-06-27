«الجمارك» تعقد أول مزاد لبيع سيارات في 2022-2023 الأحد المقبل

تنظم مصلحة الجمارك المصرية أولى مزادات العام المالي الجديد 2022-2023 يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو المقبل لبيع 41 لوط سيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي على أن تجري فعاليات المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد الأحد المقبل 3 يوليو تعد تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج من طرازات و ماركات وموديلات مختلفة.

وكشفت الجمارك عن نوعية السيارات إذ تشمل سيارات متسوبيشي وجيب شيروكي ومرسيدس وBMW وفولكس وتويوتا وفورد وهيونداي وكريسلر وكيا وباجيرو ونوبيرا.

ولفتت الجمارك إلى أن قيمة كراسة الشروط لا تزيد على 400 جنيه، ويمكن اقتناءها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، علاوة على إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي.

شروط المشاركة

واشترطت الجمارك ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ودفع قيمة التأمين المؤقت بـ10 الآف جنيه كشرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني يوم الأحد المقبل مشيرة إلى أن البيع يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الذي ينظم التعاقدات الحكومية لتي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019.

وتفوض الحكومة الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في الإعلان المزادات العامة والمناقصات التي تجريها كافة الجهات الحكومية على مدار العام المالي وتختصها دون غيرها في إتمام أعمال المزادات العلنية العامة