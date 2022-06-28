ستولتنبرغ: قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الثلاثاء، إنّ قادة الحلف سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف الأربعاء، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

توقع بتعزيز قمة زعماء دول الناتو في إسبانيا

من جهتها قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه من المتوقع أن تعزز قمة زعماء دول الناتو في إسبانيا بشكل كبير، الموقف الدفاعي للحلف على طول حدوده الشرقية، بما في ذلك زيادة مستويات القوات ونشر المعدات الثقيلة، حيث يفكر القادة الغربيون في المرحلة التالية من الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصادق القادة الذين يحضرون قمة الناتو على المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي يحدد أهداف التحالف الدفاعي للعقد القادم، وتشمل هذه الأولويات «بناء المرونة ضد التهديدات العابرة للحدود الوطنية بما في ذلك الإنترنت والمناخ»، و«تعميق الشراكات مع الشركاء الديمقراطيين في أوروبا وآسيا من أجل تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد».