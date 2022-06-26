بادين: رهان بوتين على تفكك الناتو وهم.. وألمانيا من أقرب حلفائنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يأمل في أن ينقسم الغرب مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشاد بايدن بالحلفاء الذين وقفوا متحدين في وجه الكرملين خلال الأشهر الأربعة من الحرب، وفرضوا عقوبات على روسيا، وأرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا.

وأعرب بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، عن سعادته بمساعدة المستشار له في الحفاظ على الضغط على روسيا، وهي رسالة محورية في زيارة بايدن التي استمرت خمسة أيام للقاء الحلفاء في قمتي ألمانيا وإسبانيا.

بايدن للمستشار الألمانى: أنت أقرب حلفائنا

وقال بايدن للمستشار الألماني: «علينا أن نبقى معًا لأن بوتين كان يعد منذ البداية أن حلف الناتو ومجموعة السبع ينقسمان بطريقة ما لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك».

وأضاف: «لا يمكننا أن ندع هذا العدوان يأخذ الشكل الذي يتخذه ويبتعد عنه».

وتابع الرئيس الأمريكي: «أنت أحد أسرع وأقرب حلفائنا في العالم، وعلينا أن نتأكد من حصولنا على هذا فنحن جميعًا نبقى معًا».

استقبال شولز لـ«بايدن»

واستقبل شولز الذي يستضيف قمة السبع السنوية في جبال الألب البافارية، بايدن على شرفة تطل على منظر «رائع» للخضرة المورقة والقمم الشاهقة، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي.