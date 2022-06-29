اليوم.. «الضرائب» تعقد ندوة إلكترونية للرد على تساؤلات المواطنين

تعقد مصلحة مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء، ندوة لمد جسور الثقة والتواصل بشكل مباشر بينها وبين الممولين والمواطنين للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين عما يتعلق بالقوانين الضريبية وخصوصاً قانون الإجراءات الضريبة الموحد وقانون ضريبة الدخل، إلى جانب قانون القيمة المضافة، علاوة على التطبيقات والضرائب التي تسري على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت قالت إن الندوة مقرر عقدها على برنامج مسؤول على الهواء الذي تنظمه مصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي.

أهداف الندوة

وأوضحت «الضرائب المصرية» أهداف الندوة عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أنها تهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع الممولين والمواطنين وخلق جسور الثقة بين المصلحة وبينهم، مشيرة إلى أنها بدأت في بث برنامج مسؤول على الهواء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الحالي 2022.

ضيف ندوة اليوم

وتابعت «الضرائب» أن ضيف ندوة اليوم محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، بعد أن استضافت الأسبوع الماضي في سلسلة برامج مسؤول على الهواء رجب محروس لشرح الطرق المختلفة لتقديم الإقرارات الضريبية سواء بالطرق التقليدية في مقر المأموريات الضريبية في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب شرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية الضريبة بمصلحة الضرائب.

وزارة المالية أطلقت المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 يونيو الحالي وفقاً قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية الخاص بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية رقم 619 لسنة 2021 التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ شهر أكتوبر 2020 واطلقت المرحلة الأخيرة في منتصف فبراير الماضي.