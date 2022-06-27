مصلحة الضرائب: ضريبة إيجار الشاليهات ليست جديدة

علق طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على مطالبة مصلحة الضرائب أصحاب الشاليهات في المصايف بإخطار المديريات المختصة عند تأجيرها قائلاً: «المطالبة ليست جديدة بل هي إجراء قديم ولكن نشر حاليا كنوع من التوعية من مصلحة الضرائب للمجتمع مع بداية موسم الصيف والإجازات حيث يبدأ تأجير الشاليهات.

إيصال رسالة لأصحاب الشقق والشاليهات

وأوضح «عبد السلام» أن الهدف هو إيصال رسالة لأصحاب الشقق والشاليهات «بنقولهم لو أجرت وحدتك سواء بمدة محدودة أو مفروش فالقانون يعتبر ذلك إيراد ثروة عقارية ويخضع لضريبة الدخل بما يجعل هناك التزاماً بإخطار المديرية بالتأجير لو مافيش ملف ضريبي لازم تفتحه».

الملف الضريبي

وشدد مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه إذا لم يكن للمالك ملف ضريبي فإن القانون يضع عليه التزام بأن يقوم بفتح ملف، «نريد أن نضع الكل أمام التزاماته، وأن يؤدي الجميع التزاماته بشكل محترم بعيدا عن أي مشكلات قد تحدث نتيجة المخالفة».

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وأكد مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير، مشيرا إلى أن عدم فتح ملف ضريبى عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبى التى يعاقب عليها القانون.