«الضرائب»: غدا آخر موعد لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن غدا الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية، نظرا لأن بعد غدٍ الخميس 30 يونيو 2022 عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

سداد الضريبة العقارية على دفعتين

وكشف أشرف شلبي، وكيل أول وزارة المالية للضرائب العقارية، لـ«الوطن»، أنه نظراً لتزامن المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 والمحدد بـ30 نهاية شهر يونيو الحالي مع عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، فإن غدا الأربعاء 29 يونيو هو الموعد الأخير لسداد الضريبة العقارية، مشيراً إلى السماح بسداد قيمة الضريبة العقارية في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

يأتي ذلك وفقاً لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين، الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

وتابع «شلبي»، أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحاً أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.

كافة المباني خاضعة للضريبة

ولفت وكيل أول وزارة المالية للضريبة العقارية، إلى أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، وأيا كان موقعها الجغرافي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها، مشيراً إلى رفع الضريبة العقارية إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.