وزير التعليم يعلن ضوابط إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٍ خلال الخدمة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالٍ خلال الخدمة.

القرارت التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين

ونصت المادة الأولى في القرار الوزاري على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2022 بالنص التالي: «يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر المحافظون، القرارت التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته».