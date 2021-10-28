وزير التعليم يقرر توحيد الخطط الدراسية بمدارس التعليم الفني

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توحيد الخطط الدراسية للمواد الثقافية بمدارس التعليم الفني، «اللغة العربية - التربية الدينية - اللغة الإنجليزية بمدارس التعلم الفـني «صناعي – زراعي - تجاري - فدقي» ومدارس التعليم المهني والمزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن يأتي ذلك في ضوء التنسيق الذي جرى بين مديرو عموم تنمية المواد «صناعي – زراعي - تجاري - فندقي» والموجه العام المركزي لكل مادة من مواد «اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية»، ومديرو عموم مواد «اللغة العربية، التربية الدينية واللغة الإنجليزية» بالوزارة.

ثلاث حصص أسبوعياً للغة العربية

- توحيد عدد الحصص مدارس التعليم الفني «نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس» تجميع النوعيات لتصبح «۳» ثلاث حصص أسبوعيا - تظل حصص طلاب التعليم المزدوج بكل نوعياته والإعداد المهني بكل نوعياته، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية «حصتان» أسبوعيا.

حصتان أسبوعياً للتربية الدينية

- توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني «نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس» وتجميع النوعيات بمعدل حصتين أسبوعيا.

- توحيد الحصص لطلاب التعليم المزدوج بكل أنواعه والإعداد المهني بكل نوعياته، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح حصة واحدة أسبوعيا.

ثلاث حصص للغة الانجليزية

- توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني النظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس وتجميع النوعيات لتصبح «3» ثلاث حصص أسبوعيا.

- توحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتين أسبوعيا أسوة بمدارس التعليم المهني «الصناعي - الزراعي».

- توحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني «جميع الشعب والتخصصات في صفوف النقـل والدبلومات الفنية بحيث تكون النهاية الصغرى 50% من النهاية الكبرى».

المواد الثقافية الأخرى

- توحيد عدد الحصص للجدارات الأساسية للمواد الثقافية الأخرى بمدارس التعليم الفني التي تعمل وفق منهجية الجدارات بنظيرتها التي لا تطبق منهجية الجدارات.