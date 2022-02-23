شروط التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في الحكومة

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأوضحت فيما تناولته من مواد شروط التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة، وفيما يتعلق، بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى خلال فترة الخدمة، خصصت اللائحة التنفيذية للقانون، المادة 189، التي حددت ضوابط التسويات «إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى» والشروط التي يجب توافرها في الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، نجملها في النقاط التالي، كنوع من تقديم الخدمة لقارئي «الوطن» على النحو التالي:

إعادة تعيين الموظف المعين قبل عام 2016

- يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016 والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

- أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.

- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.

- أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

-تسوية الموظف في اللائحة التنفيذية تكون في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضي أجرها.

- احتساب أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.

الأفضلية في العلاوات والترقيات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

- للعاملين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة

- اذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الإستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميتة في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل علي مؤهل أثناء الخدمة، وله الأفضلية عند الترقية في حالة التساوي