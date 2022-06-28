«التعليم»: كل من أكمل 5 سنوات في العمل الفعلي مرشح للترقية

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن كل من يكمل 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى في 31 ديسمبر 2022 سيُرشح للترقية، بصرف النظر عن تاريخ آخر ترقية سواء في عامي 2016 أو 2017، أو ما قبلهما.

شروط الترقية

وأضاف نائب وزير التعليم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن شرط الترقية تتضمن استيفاء متطلبات ملف الترقي لمن أكمل 5 سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى في 31 ديسمبر 2022، ثم يتم استيفاء من يكمل 5 سنوات على الأقل من ممارسة العمل الفعلي فى الوظيفة الأدنى.

صلاحية الترقي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة على بدء النظر في إجراءات الترقي، وذلك بفتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023.