طارق شوقي يحذر من تشويه نظام التعليم: يسيء لمصر

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رسوب طلاب مدرسة في أولى وثانية ثانوي بالكامل تحت عبارة «لم ينجح أحد» مضيفًا: «اللي عنده غير كده ييجي يوريهولي».

تشويه لنظام التعليم المصري

وأوضح «شوقي» في تصريحات تلفزيونية، أن ذلك يعتبر تشويهًا لنظام التعليم المصري، موضحًا: «اللي عايز يشوه نظام التعليم المصري مش هيعمل غير كده واللي بنتكلم عليه بينتشر في العالم العربي كله، ومن يسئ لمصر هو إحنا بنشر هذه الشائعات والكلام عليها وإحنا كده بنخدم صاحب الإشاعة».

الوزير يحذر من أسلوب الضغط على الوزارة

وحذر وزير التعليم من الإمعان في هذا الأسلوب للضغط على الوزارة، لافتًا لوجود وسم منتشر «هاشتاج» يدعوا لإلغاء الدور الثاني ونجاح الطلاب دون دور ثاني تحت عنوان «الغوا الدور التاني ونجحونا» معتبرًا أن هذه الأساليب يستخدمها البعض منذ 5 سنوات ولم تلتفت لها الوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم على دقة التصحيح الإلكتروني، مشددًا: «التصحيح الإلكتروني مفيهوش غلطة واحدة، وده يمثل 35% من الدرجات والـ65% مقالي بيصححوه مدرسين المدرسة، وأي حد أقل من 50% ياخد دور تاني وده القانون».