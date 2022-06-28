هاني سويلم: المشروعات القومية المصرية في الزراعة والمياه لا مثيل لها

قال الدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، إن مشروعات الدولة المصرية المنفذة في مجالات المياه لم يسبق تنفيذها من قبل، لافتا إلى أن قطاعي الري والزراعة شهدا تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ 2014.

حصة الفرد من المياه في مصر تراجعت إلى 500 م

وأوضح «سويلم» في مداخلة عبر ZOOM لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «dmc»، أن حصة الفرد في المياه في مصر حاليا تراجعت إلى 500 متر مكعب، بعدما كانت 2000 متر مكعب سنويا من المياه النقية، مشيرا إلى أن مشروعات المياه الكبرى التي تقوم بها مصر مثل تبطين الترع والمجاري المائية ومحطات تحلية المياه أمر غاية في الأهمية للحفاظ على الثروة المائية المصرية، متابعا: «للأسف الناس غير مدركة حجم التحديات اللي بنواجهها، والمياه الموجودة حاليا في مصر هي نصف المياه التي نحتاجها».

تكلفة المتر المكعب من المياه وصلت إلى نصف دولار

وأشار «سويلم» إلى أن تكلفة المتر المكعب من المياه وصلت حاليا إلى نصف دولار بمشروعات التحلية، مؤكدا أن دول العالم المختلفة تعاني من فقر المياه، متابعا: «مؤتمر قمة المناخ المقرر عقده في مصر بنوفمبر المقبل له أهمية كبيرة لدراسة ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة الفقر المائي الذي يتعرض له العالم».

وأكد الدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، أن توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية انخفض بنسبة 90%، «ننتظر انخفاض أسعار تحلية المياه بالطاقة الشمسية إلى نفس النسبة، وهناك أبحاث في مصر مبشرة جدا للوصول بالتحلية في إنتاج الغذاء مستقبلا».